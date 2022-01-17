Украинец покинул шведский клуб и стал свободным агентом

Украинский легионер шведского клуба «Эскильстуна» Андрей Чекотун покинул местную команду.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, 19-летний украинец, не получив в клубе возможности для игровой практики, разорвал с клубом контракт, который действовал до 2024 года и получил статус свободного агента. Сейчас футболист рассматривает варианты дальнейшего трудоустройства в Польше, Испании и Украине.

Андрей Чекотун

Предыдущим клубом голкипера был донецкий «Олимпик». За первую команду он сыграл три матча. Также футболист привлекался в молодежную сборную Украины (U-21).

Ранее наш сайт сообщил, что главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб заинтересован в проведении спарринга с украинской командой во время зимних сборов. Тираспольский клуб готовится к матчам с португальской «Брагой» в рамках раунде плей-ин Лиги Европы.

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