Украинец покинет европейский клуб в конце сезона

Украинский полузащитник Евгений Шахов в конце сезона 2021/2022 покинет афинский АЕК. Клуб из столицы Греции не будет продлевать контракт с 31-летним футболистом, сообщает Footboom.



Также греки не станут активировать опцию автоматического продления контракта с Шаховым еще на сезон, которая прописана в соглашении.

Шахов перешел в АЕК в сентябре 2020 года. До этого он выступал за «Лечче», ПАОК, «Днепр» и киевский «Арсенал».

В нынешнем сезоне украинец сыграл 14 матчей во всех турнирах за клуб из Афин, забив один гол.

АЕК занимает второе место турнирной таблицы чемпионата Греции. 5 января команда Шахова сыграет на выезде против «Ламии».

Также Яремчук забил гол за «Бенфику» в матче против «Порту».



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