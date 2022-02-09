Украинец показал пятый результат в шестом тренировочном заезде по скелетону на Олимпиаде

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич провел очередные тренировочные заезды на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Во время пятой официальной тренировки 23-летний украинец занял седьмое место (1:01,50), отстав от лидирующего Чжэнь Ина из Китая на 0,98 секунды.

В шестой попытке его скорость оказалась чуть хуже (1:01,65), однако этого оказалось достаточным для попадания в топ-5. После этого Гераскевич сумел подняться на пятое место.

Шестой тренировочный заезд

1. Александр Третьяков (ОКР), 1:00,77

2. Чжэнь Ин (Китай), +0,17

3. Самуэль Майер (Австрия), +0,39

…

5. Владислав Гераскевич (Украина), +0,88

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