Украинец показал пятый результат в шестом тренировочном заезде по скелетону на Олимпиаде

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич провел очередные тренировочные заезды на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Во время пятой официальной тренировки 23-летний украинец занял седьмое место (1:01,50), отстав от лидирующего Чжэнь Ина из Китая на 0,98 секунды.
В шестой попытке его скорость оказалась чуть хуже (1:01,65), однако этого оказалось достаточным для попадания в топ-5. После этого Гераскевич сумел подняться на пятое место.
Шестой тренировочный заезд
1. Александр Третьяков (ОКР), 1:00,77
2. Чжэнь Ин (Китай), +0,17
3. Самуэль Майер (Австрия), +0,39
…
5. Владислав Гераскевич (Украина), +0,88
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