Украинец не попал в топ-30 соревнований по скоростному спуску на Олимпиаде

На пекинской Олимпиаде прошли соревнования по скоростному спуску.
Украину в этой дисциплине представлял Иван Ковбаснюк. Наш спортсмен занял 33-е место с результатом 1.48,09. Он отстал от победителя на 5,4 секунды.
Золотую медаль в скоростном спуске завоевал представитель Швейцарии Беат Фойц. Серебро досталось французу Жоану Кларе, бронза — австрийцу Маттиасу Майеру.
Примечательно, что 41-летний Кларе стал самым возрастным призером Олимпиады в истории горнолыжного спорта.
Ранее биатлонистка Анастасия Меркушина прибыла на Олимпиаду в качестве замены заболевшей коронавирусом Дарье Блашко.
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