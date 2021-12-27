Украинец набрал одно очко в матче молодежного чемпионата мира по хоккею

26 декабря состоялись стартовые поединки молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в канадских городах Эдмонтоне и Ред-Дире.

Сборная США одержала трудную победу над Словаками со счетом 3:2, хотя после двух периодов имела перевес в три шайбы. Европейской команде немного не хватило, чтобы совершить камбэк. Во втором голе Словакии в качестве ассистента поучаствовал Алексей Миклуха.

19-летний хоккеист является украинцем. Однако в юном возрасте он переехал в Словакию, а в 2018 году принял местное гражданство. Для Миклухи это второй в карьере молодежный чемпионат мира. На предыдущем он забросил одну шайбу в четырех матчах и стал лучшим на турнире по проценту выигранных вбрасываний.

В другом матче этой группы Россия проиграла Швеции, пропустив шесть шайб.

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