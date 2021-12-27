Украинец Михайлюк набрал двузначное количество очков в матче НБА

Атакующий защитник «Торонто Рэпторс» Святослав Михайлюк принял участие в матче регулярного чемпионата НБА против «Кливленда» (99:144).

Наш баскетболист вышел в стартовом составе и сыграл в итоге более 35 минут. Михайлюк набрал 10 очков, сделал пять подборов, четыре результативные передачи, совершил два перехвата и один блок-шот. Украинец реализовал три из восьми попыток при двухочковых бросках, попал один штрафной из двух и реализовал один из четырех бросков из-за дуги.

Ранее в рамках украинской Суперлиги «Прометей» продлил свою победную серию до 21-го матча со старта сезона. Также команда из Слобожанского пробилась в раунд плей-ин в Лиге чемпионов ФИБА.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

10 боев из мира бокса в 2021 году, о которых будет тяжело забыть

Фото Магучих с россиянкой, допинг и много расизма: топ-10 скандалов украинского спорта в 2021 году

Стало известно о состоянии здоровья Шведа после тяжелого столкновения

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.