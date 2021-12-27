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Украинец Михайлюк набрал двузначное количество очков в матче НБА

Игорь Яслик
Игорь Яслик
27.12.2021
11:39
Новость
Баскетбол

Атакующий защитник «Торонто Рэпторс» Святослав Михайлюк принял участие в матче регулярного чемпионата НБА против «Кливленда» (99:144).

Наш баскетболист вышел в стартовом составе и сыграл в итоге более 35 минут. Михайлюк набрал 10 очков, сделал пять подборов, четыре результативные передачи, совершил два перехвата и один блок-шот. Украинец реализовал три из восьми попыток при двухочковых бросках, попал один штрафной из двух и реализовал один из четырех бросков из-за дуги.

Ранее в рамках украинской Суперлиги «Прометей» продлил свою победную серию до 21-го матча со старта сезона. Также команда из Слобожанского пробилась в раунд плей-ин в Лиге чемпионов ФИБА.

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