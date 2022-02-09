Украинец Мазурчук идет 35-м после прыжков в двоеборье на Олимпиаде

Завершилась прыжковая попытка на трамплине К-95 в рамках первого медального старта в двоеборье на Олимпиаде-2022. Украинец Дмитрий Мазурчук показал 35-й результат с прыжком на 87 метров.

Всего на старт вышли 44 спортсмена.

Лыжная гонка на 10 км начнется в 13:00 по Киеву.

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