Украинец Марьян Швед забил гол за «Мехелен»

26.10.2021
23:28
Новость
Футбол
Украинский нападающий «Мехелена» Марьян Швед забил гол «Юниону Сент-Жиллуа» в матче 1/16 финала Кубка Бельгии.
Это первый мяч украинца за 2 месяца. 22-го августа он отличился голом в ворота этого же клуба в 5-м туре чемпионата Бельгии.
В активе Шведа 2 гола в текущем сезоне.
«Мехелен» выиграл встречу со счетом 2:1.
Также представители «Металлиста 1925» стали лучшими в 12-м туре УПЛ.
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