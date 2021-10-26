Украинец Марьян Швед забил гол за «Мехелен»

Украинский нападающий «Мехелена» Марьян Швед забил гол «Юниону Сент-Жиллуа» в матче 1/16 финала Кубка Бельгии.

Это первый мяч украинца за 2 месяца. 22-го августа он отличился голом в ворота этого же клуба в 5-м туре чемпионата Бельгии.

В активе Шведа 2 гола в текущем сезоне.

«Мехелен» выиграл встречу со счетом 2:1.

Также представители «Металлиста 1925» стали лучшими в 12-м туре УПЛ.



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