Украинец Марченко сыграет в квалификации турнира в Катаре

14-19 февраля в Катаре состоится турнир по теннису Qatar ExxonMobil Open.



Украинский теннисист Илья Марченко начнеет борьбу за место в основной сетке турнира ATP в Катаре

В первом раунде квалификации украинский теннисист, занимающий 160-е место в рейтинге ATP, встретится с Максимом Жанвье из Франции (№251).

Марченко играл против француза дважды на турнирах серии ATP Challenger Tour. В 2016 году он победил соперника в Реканати, а в следующем сезоне уступил в Шербуре.

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