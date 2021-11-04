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Украинец Лень провел самый результативный матч в этом сезоне НБА

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
04.11.2021
10:55
Новость
Баскетбол

Украинский баскетболист «Сакраменто» Алексей Лень провел 20 минут 39 секунд на площадке в матче против «Нового Орлеана» (112:99).

Лень набрал 12 очков, совершил 5 подборов, реализовал 6 из 8 двухочковых бросков.

Этот матч стал самым результативным для украинца в сезоне.

В предыдущем матче против «Юты» Лень набрал 4 очка.

Также «Киев-Баскет» выиграл у поляков с разницей в одно очко.

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