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Украинец Лэнь набрал два очка в матча НБА

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
27.01.2022
10:50
Новость
Баскетбол

Украинский баскетболист «Сакраменто Кингз» Алексей Лэнь набрал два очка в матче регулярного чемпионата НБА против «Атланты».

Украинец сыграл семь минут. За это время он также совершил четыре подбора, один перехват и один блокшот.

Сегодня Лэнь сыграл впервые с 17 января, пропустив три предыдущих матча «Сакраменто».

«Кингз» потерпели пятое поражение подряд и занимают 13-е место в Восточной конференции. В ночь на 29 января «Сакраменто» сыграет с Оклахомой.

Другой украинец, защитник «Торонто» Святослав Михайлюк, пропустил сегодняшний матч с «Чикаго».

НБА. Регулярный чемпионат

«Атланта Хокс» — «Сакраменто Кингз» — 121:104 (21:33, 46:17, 27:24, 27:30)

Кингз: Барнс (28), Митчелл (20), Холмс (12), Халибертон (11)

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