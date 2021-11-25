Украинец Лень набрал 12 очков в матче НБА

Украинский центровой «Сакраменто» Алексей Лень сыграл в матче НБА против «Портленда» (125:121).



Лень вышел в старте и провел на площадке 17 минут 14 секунд. За это время украинец набрал 12 очков (5 из 6 с игры, 1 из двух трехочковых и 1 из 1 штрафной), добавив к ним три подбора, два ассиста, блок и четыре фола.

В нынешнем сезоне Лень в среднем набирает по 6,2 очка за матч, делая по 4,1 подбора и 1,2 ассиста. На его счету 10 сыгранных матчей.

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