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Украинец Кравец впервые забил за хихонский «Спортинг»

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
09.01.2022
22:55
Новость
Футбол

Украинский защитник хихонского «Спортинга» Василий Кравец впервые отличился голом в футболке испанского клуба.

Команда украинца сыграла вничью с «Малагой» (2:2) в матче 23-го тура Сегунды. Украинский футболист на 41-й минуте забил мяч из-за пределов штрафной.

Это второй гол Кравца на профессиональном уровне. Также у него в активе 9 ассистов.

Ранее гол другого украинского легионера хихонцев Богдана Милованова помог «Спортингу» победить «Вильярреал» и выйти в 1/8 финала Кубка Испании.

Также «Аталанта» с голом и ассистом Малиновского разгромила «Удинезе».

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