Украинец Ковбаснюк не смог финишировать в первом заезде слалома на Олимпиаде

На Олимпиаде в Пекине состоялся первый заезд в слаломе.

Сборную Украины в этой дисциплине представлял Иван Ковбаснюк. К сожалению, наш спортсмен не смог финишировать.

Лучший результат по итогам первого заезда продемонстрировал австриец Йоханнес Штрольц. На втором месте пока идет норвежец Хенрик Кристофферсен. Третья позиция у еще одного представителя Норвегии Себастьяна Фосса-Сулевога.



Отметим, что Штрольц опережает Кристофферсена на две сотые секунды.

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