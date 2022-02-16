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Украинец Ковбаснюк не смог финишировать в первом заезде слалома на Олимпиаде

Игорь Яслик
Игорь Яслик
16.02.2022
09:23

На Олимпиаде в Пекине состоялся первый заезд в слаломе.

Сборную Украины в этой дисциплине представлял Иван Ковбаснюк. К сожалению, наш спортсмен не смог финишировать.
Лучший результат по итогам первого заезда продемонстрировал австриец Йоханнес Штрольц. На втором месте пока идет норвежец Хенрик Кристофферсен. Третья позиция у еще одного представителя Норвегии Себастьяна Фосса-Сулевога.

Отметим, что Штрольц опережает Кристофферсена на две сотые секунды.

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