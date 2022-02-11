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Украинец Гераскевич стал 18-м в скелетоне на Олимпиаде

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
11.02.2022
18:08
Новость
Олимпиада

На Олимпийских Играх в Пекине завершились соревнования в мужском скелетоне.

Украинец Владислав Гераскевич занял 18-е место, уступив лидеру 5,27 секунды. Победу одержал представитель Германии Кристофер Гротер.

Олимпиада-2022. Пекин (Китай). Скелетон. Мужчины

1. Кристофер Гротер (Германия) – 4.01,01

2. Аксель Юнгк (Германия) – 0,66

3. Янь Вэньган (Китай) – 0,76

18. Владислав Гераскевич (Украина) – 5,27

На Олимпийских Играх-2018 украинец показал 12-й результат. После третьего заезда Гераскевич продемонстрировал плакат «No war in Ukraine».

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