Украинец Гераскевич стал 18-м в скелетоне на Олимпиаде

На Олимпийских Играх в Пекине завершились соревнования в мужском скелетоне.
Украинец Владислав Гераскевич занял 18-е место, уступив лидеру 5,27 секунды. Победу одержал представитель Германии Кристофер Гротер.
Олимпиада-2022. Пекин (Китай). Скелетон. Мужчины
1. Кристофер Гротер (Германия) – 4.01,01
2. Аксель Юнгк (Германия) – 0,66
3. Янь Вэньган (Китай) – 0,76
18. Владислав Гераскевич (Украина) – 5,27
На Олимпийских Играх-2018 украинец показал 12-й результат. После третьего заезда Гераскевич продемонстрировал плакат «No war in Ukraine».
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