Украинец Гераскевич сохранил шансы выступить в финале соревнований по скелетону на Олимпиаде

На Олимпиаде в Пекине начались соревнования по скелетону среди мужчин.

Нашу олимпийскую сборную в этой дисциплине представляет Владислав Гераскевич. По итогам двух первых раундов отбора украинский скелетонист показал 16-й результат, отставая на 2,88 секунды от лидирующего представителя Германии Кристофера Гротера. Также в промежуточной тройке лучших находятся еще один немец Аксель Юнгк и китаец Вэнан Янь.

Чтобы пробиться в финальный раунд, Гераскевич должен попасть в топ-20 по итогам третьего заезда, который состоится 11 февраля.

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