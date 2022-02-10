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Украинец Гераскевич сохранил шансы выступить в финале соревнований по скелетону на Олимпиаде

Игорь Яслик
Игорь Яслик
10.02.2022
10:44
Новость
Олимпиада

На Олимпиаде в Пекине начались соревнования по скелетону среди мужчин.

Нашу олимпийскую сборную в этой дисциплине представляет Владислав Гераскевич. По итогам двух первых раундов отбора украинский скелетонист показал 16-й результат, отставая на 2,88 секунды от лидирующего представителя Германии Кристофера Гротера. Также в промежуточной тройке лучших находятся еще один немец Аксель Юнгк и китаец Вэнан Янь.

Чтобы пробиться в финальный раунд, Гераскевич должен попасть в топ-20 по итогам третьего заезда, который состоится 11 февраля.

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