Украинец Гераскевич добыл олимпийскую лицензию в скелетоне

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич поделился приятной новостью с поклонниками спорта в нашей стране накануне Олимпиады в Пекине, которая пройдет с 4-го по 20 февраля.

«Мы это сделали. Мы завоевали олимпийскую лицензию и едем на Зимние Олимпийские игры в Китай. Невероятное историческое событие не только для нашей команды, но и для всего украинского спорта. Просто представьте, еще в 2014 году в нашей стране (а это всего 7 лет назад) не существовало вида спорта «скелетон».

А теперь Украина во второй раз будет представлена на Олимпийских играх в ледовой версии Формулы-1. Не имея никаких условий для тренировок на родине, имея огромное количество преград и трудностей, мы смело двигаемся вперед и вместе с вами пишем историю», — написал Гераскевич у себя в Instagram.

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