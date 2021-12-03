Украинец Доценко не дотянул до топ-10 на этапе Кубка IBU

На втором этапе Кубка IBU в Шушене состоялся гонка в категории спринт.

Лучший результат среди украинцев продемонстрировал Андрей Доценко, который финишировал 11-м. Он не допустил ни одного промаха, но уступил победителю больше одной минуты.

Выиграл же гонку россиянин Андрей Бабиков. Второе место досталось норвежцу Филипу Андерсену, третье – еще одному норвежцу Ховарду Бугетвейту.

Также в гонке приняли участие еще пятеро украинцев: Артем Тищенко (28-е место), Виталий Труш (35-е место), Денис Насыко (45-е место), Андрей Орлик (65-е место) и Руслан Бригадир (68-е место).

Ранее главный тренер женской сборной Украины Урош Велепец объяснил неудачу наших биатлонисток на втором этапе Кубка Мира в Эстерсунде.

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