Украинец Данченко может вернуться в чемпионат России

Как стало известно meta-ratings.com.ua, бывший защитник «Уфы» и казанского «Рубина» Олег Данченко может перебраться в один из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в зимнее трансферное окно.



К футболисту АЕКа имеют предметный интерес сразу два представителя российского чемпионата. Украинец мог оказаться в России еще летом, тогда им интересовались «Ахмат» и «Уфа», но сторонам не удалось согласовать сумму отступных.

Ранее Данченко провёл 73 матча в РПЛ, отметившись в них тремя голами и 12 результативными передачами. В России защитник защищал цвета «Анжи», «Рубина», «Уфы» и «Енисея».

В нынешнем сезоне украинец не сыграл за АЕК ни одного матча, всего однажды попав в заявку команды на официальный матч. Контракт Данченко с греческим клубом действует до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего футболиста в 1,2 млн евро.

Также главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился впечатлениями от матча с «Интером» (0:2) в рамках пятого тура Лиги чемпионов.



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