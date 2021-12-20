Украинец Чухаджян проведет бой за титул IBF Inter-Continental

20.12.2021
23:27
Новость
Единоборства
Украинский боксер полусреднего веса Карен Чухаджян проведет бой за пояс IBF Inter-Continental. Соперником украинца будет британец Райан Мартин.
Поединок пройдет в Германии 21 января, сообщает Luckypunchnet.
В апреле Чухаджян победил француза Янника Дехеза техническим нокаутом. В феврале украинец одолел в Москве россиянина Алексея Евченко.
В мае прошлого года Карен подписал контракт с промоутерской компанией Fighter Locker.
Британец Мартин в ноябре победил болгарина Англела Эмилова.
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