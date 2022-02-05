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Украинец Бондарь дебютировал в UFC поражением от Гордона

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
05.02.2022
23:55
Новость
Единоборства

Украинский боец наилегчайшего веса Денис Бондарь (16-4) проиграл в дебютном поединке на UFC Fight Night 200.

Бондарь проиграл техническим сабмишеном в первом раунде поединка против представителя Канады Малкольма Гордона (14-5). Украинец сломал руку.

Бондарь

Изначально бойцы должны были встретиться 20 ноября 2021 года, но Гордон снялся с поединка.

Дебют Бондаря в UFC откладывали 3 раза.

Главным событием вечера станет бой средневесов Джека Херманссона (22-6) и Шона Стриклэнда (24-3).

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