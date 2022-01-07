Украинец признан лучшим игроком команды из топ-чемпионата в декабре

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский ярко отыграл заключительный месяц 2021 года.



28-летний украинец в декабре провел 4 матча и забил 2 мяча – «Наполи» и «Вильярреалу».

Всего в нынешнем сезоне на счету Малиновского 5 голов и 1 ассист в 22 поединках.

«Аталанта» занимает 4-е место в Серии А. В следующем туре бергамаски 9 января сыграют с «Удинезе».

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