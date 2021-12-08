Украина завоевала два золота на юниорском ЧМ по прыжкам в воду

В киевском Центре спорта «Лико» проходит юниорский чемпионат мира 2021 по прыжкам в воду.
8 декабря Украина добыла седьмую и восьмую медаль. 16-летняя Ксения Байло стала лучшей в прыжках с 3-метрового трамплина, а Алексей Середа и Даниил Аванесов не оставили шансов соперникам в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.
Для Байло это уже третья медаль на уровне мирового первенства. Четыре дня назад Байло завоевала золотую награду на 10-метровой вышке, также у нее есть бронза на метровом трамплине. Середа также выиграл третью медаль, у него два золота и серебро.
На данный момент Украина завоевала пять золотых наград, два серебра и одну бронзу.
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