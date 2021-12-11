Украина заняла пятое место женской эстафете на Кубке мира в Хохфильцене, победила Швеция

В Хохфильцене на третьем этапе Кубка мира по биатлону состоялась женская эстафета. Гонку выиграла сборная Швеции. Второе место заняла российская команда. Бронзовые медали достались команде Франции.

Сборная Украины заняла пятое место. Украину представляли Ирина Петренко, Юлия Джима, Дарья Блашко и Елена Билосюк.

Результаты гонки

1. Швеция (1+8) 1:13:52,5

2. Россия (0+10) +29,1

3. Франция (0+14) +59,2

4. Германия (1+10) +1:06,5

5. Украина (0+13) +1:33,0

6.Австрия (0+5) +1:53,7

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