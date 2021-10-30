Украина заняла четвертое место в команде на чемпионате мира по художественной гимнастике

В японском Китакюсю продолжается чемпионат мира 2021 по художественной гимнастике.

29 октября состоялось многоборье среди гимнасток, выступающих в групповом первенстве. Также определены призеры в командном первенстве.

В групповом многоборье Украину представляли Мария Высочанская, Дарья Дуда, Диана Баева, Алина Мельник и Диана Довганюк. Украинки получили сумму оценок 75.700 и заняли итоговое 8-е место. Золото в групповом многоборье завоевала команда России, серебро – у Италии, бронза – у команды Беларуси, сообщает Sport.ua.

Таким же оказался пьедестал в общем командном зачете. Украина здесь оказалась на 4-й позиции. 30 октября Кристина Пограничная и Виктория Оноприенко представят Украину в финале индивидуального многоборья.

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