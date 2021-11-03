Украина забила первый гол в нынешней Лиге чемпионов

Прервалась безголевая серия украинских команд в Лиге чемпионов.

Представители УПЛ не забивали восемь полных матчей в главном клубном турнире Европы с учетом прошлого сезона. Напомним, что у киевского «Динамо» до сих пор ноль голов в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов после четырех туров.

У «Шахтера» тоже не было голов, но засуху прервал Фернандо, отправивший мяч в ворота мадридского «Реала» после скидки Алана Патрика. Донецкая команда последний раз забивала в ЛЧ в пятом туре прошлого сезона, тоже в ворота «Реала».

Видео гола Фернандо можно посмотреть в нашем телеграм-канале.

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