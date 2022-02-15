Украина вошла в топ-10 мужской эстафеты по биатлону на Олимпиаде-2022

Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на зимних Олимпийских играх. Второе место заняла команда Франции. Команда ОКР финишировала на третьем месте.

Сборная Украины заняла девятое место.

Цымбал допустил один промах на первой стрельбе и еще один на второй. Он передал эстафету 9-м.

Прима совершил один промах на стрельбе лежа. На стрельбе стоя он использовал все дополнительные патроны и ушел на штрафной круг. Он финишировал 12-м.

Дудченко не допустил промахов в первой стрельбе, а во второй использовал три дополнительных патрона и отправился на штрафной круг. Он передал эстафету 11-м.

Пидручный выполнил первую стрельбу без промахов, после второй отправился на два штрафных круга.

Олимпиада-2022

Биатлон. Эстафета

Мужчины

1. Норвегия – 1.19,50 (1+7)

2. Франция – 27,4 (0+9)

3. ОКР – 45,2 (2+6)

…

9. Украина – 3.41,3 (4+12)

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