Украина узнала соперника в Кубке Дэвиса

5 декабря состоялась жеребьевка следующих этапов в Кубке Дэвиса.

Сборная Украины в плей-офф Первой Мировой группы-2022 сыграет с командой Барбадоса.

Матч состоится 4-5 марта в Украине.

Напомним, что ранее украинская команда уступила Норвегии в борьбе за выход в Квалификацию Финала Кубка Дэвиса-2022.

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