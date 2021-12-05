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Украина узнала соперника в Кубке Дэвиса

Павел Соловей
Павел Соловей
05.12.2021
16:51
Новость
Теннис

5 декабря состоялась жеребьевка следующих этапов в Кубке Дэвиса.

Сборная Украины в плей-офф Первой Мировой группы-2022 сыграет с командой Барбадоса.

Матч состоится 4-5 марта в Украине.

Напомним, что ранее украинская команда уступила Норвегии в борьбе за выход в Квалификацию Финала Кубка Дэвиса-2022.

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