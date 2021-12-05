Украина узнала соперника в Кубке Дэвиса

05.12.2021
16:51
Новость
Теннис
5 декабря состоялась жеребьевка следующих этапов в Кубке Дэвиса.
Сборная Украины в плей-офф Первой Мировой группы-2022 сыграет с командой Барбадоса.
Матч состоится 4-5 марта в Украине.
Напомним, что ранее украинская команда уступила Норвегии в борьбе за выход в Квалификацию Финала Кубка Дэвиса-2022.
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