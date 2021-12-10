Украина увеличила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА

Шестой тур группового этапа еврокубков принес в копилку Украины 0,4 балла. На троих наши команды добыли две ничьи: «Шахтер» сыграл 1:1 с «Шерифом», а «Заря» расписала мировую 1:1 с «Буде-Глимт». Украина опустилась на 12-е место в таблице коэффициентов УЕФА, пропустив вперед Сербию.



В активе «Шахтера» – 9,5 очков: 3,5 – заработанные за три победы и ничью в квалификационных раундах, 4 – бонус за выход в групповой этап Лиги чемпионов, два балла — за две ничьих на групповом этапе. У «Динамо» – пять набранных баллов. Столько же в копилку Украины принесла «Заря». Один балл принес «Колос», 0,5 – «Ворскла».

Как уже было сказано выше, Украина завершила сезона на 12-м месте в рейтинге с 31 800 баллов. Из ближайших конкурентов Сербия идет 11-й, Шотландия – 10-й, Россия находится на 9-й позиции, а Австрия – на 8-й.

Также Езерский оценил соперников сборной Украины (U-19) в элит-раунде чемпионата Европы.



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