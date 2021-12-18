Украина U-20 разгромила Польшу в последнем матче чемпионата мира

Молодежная сборная Украины по хоккею в последнем матче чемпионата мира U-20 играла против Польши. Поединок завершился победой сине-желтых со счетом 4:1.

Украина финиширует на третьем или четвертом месте - зависит от результата матча Японии. Польша вылетает в низший дивизион.

Повышение в классе гарантировала сборная Франции.

Чемпионат мира по хоккею U-20. Дивизион 1B

Украина U-20 - Польша U-20 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

Шайбы: 05:03 Слюсарчик (Мациас) - 0:1, 06:09 Коржилецкий (Симчук, Гончаренко) - 1:1, 14:08 Трахт (Коржилецкий, Симчук) - 2:1, 21:45 Коржилецкий (Гончаренко, Чолач) - 3:1, 52:23 Гончаренко (Симчук) - 4:1

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