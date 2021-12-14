Украина U-20 проиграла сборной Японии на чемпионате мира по хоккею

Сборная Украины по хоккею U-20 провела второй матч на молодежном чемпионате мира по хоккею в Дивизионе 1B. Украинские хоккеисты проиграли сборной Японии со счетом 1:3.

15 декабря Украина U-20 сыграет против фаворита - молодежной сборной Франции.

Чемпионат мира по хоккею U-20

Украина U-20 - Япония U-20 - 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Шайбы: 13:26 Уэно (Андо, Цуцуми) - 0:1, 24:52 Ова (Мурасе, Сато) - 0:2, 39:19 Симчук (Гончаренко, Коржилецкий) - 1:2, 59:50 Цуцуми (в пустые ворота) - 1:3

Напомним, что в первом матче турнира Украина победила сборную Эстонии со счетом 3:1.

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