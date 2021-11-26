Фрибет 3000 UAH
Кубок Дэвиса: Норвегия — Украина Кубок мира в Эстерсунде
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Теннис

Украина стартовала с поражения в Кубке Дэвиса

Павел Соловей
Павел Соловей
26.11.2021
20:39
Новость
Теннис

Украинский теннисист Илья Марченко потерпел поражение в первой игре противостояния Кубка Дэвиса Норвегия - Украина.

Виктор Дурасович в уверенном стиле обыграл Марченко в двух сетах, причем второй – с сухим счетом. Теннисисты провели на корте 58 минут.

Норвегия – Украина – 1:0

Виктор Дурасович – Илья Марченко – 6:3, 6:0

Во втором матче сыграют Каспер Рууд и Виталий Сачко.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Что потеряла Свитолина: состоялась жеребьевка Итогового турнира WTA
Что потеряла Свитолина: состоялась жеребьевка Итогового турнира WTA
Свитолина: у нас с Монфисом есть брачный контракт
Свитолина: у нас с Монфисом есть брачный контракт
Свитолина рассказала, собирается ли она она получать другое гражданство
Свитолина рассказала, собирается ли она она получать другое гражданство

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

79
3000 UAH Получи бонус
Начать играть
Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи