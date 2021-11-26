Украина стартовала с поражения в Кубке Дэвиса

26.11.2021
20:39
Новость
Теннис
Украинский теннисист Илья Марченко потерпел поражение в первой игре противостояния Кубка Дэвиса Норвегия - Украина.
Виктор Дурасович в уверенном стиле обыграл Марченко в двух сетах, причем второй – с сухим счетом. Теннисисты провели на корте 58 минут.
Норвегия – Украина – 1:0
Виктор Дурасович – Илья Марченко – 6:3, 6:0
Во втором матче сыграют Каспер Рууд и Виталий Сачко.
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