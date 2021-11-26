Украина стартовала с поражения в Кубке Дэвиса

Украинский теннисист Илья Марченко потерпел поражение в первой игре противостояния Кубка Дэвиса Норвегия - Украина.

Виктор Дурасович в уверенном стиле обыграл Марченко в двух сетах, причем второй – с сухим счетом. Теннисисты провели на корте 58 минут.

Норвегия – Украина – 1:0

Виктор Дурасович – Илья Марченко – 6:3, 6:0

Во втором матче сыграют Каспер Рууд и Виталий Сачко.

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