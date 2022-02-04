Украина с незабитым пенальти достойно уступила России в полуфинале чемпионата Европы по футзалу

Завершился первый полуфинальный матч чемпионата Европы по футзалу.

Сборная Украины уже на второй минуте пропустила из-за рикошета после удара Соколова. Это был первый пропущенный гол наших в первом тайме на турнире. На 15-й минуте Афанасьев удвоил перевес россиян. Но уже через минуту Серый вернул надежды Украины на победу.

Во втором тайме долгое время шла осторожная игра. На 31-й минуте россиянин Ниязов ударом через себя сделал счет 3:1.

Оставшееся время сборная Украины провела в атаках. На 35-й минуте Абакшин сократил отставание до минимума. На 39-й минуте наши получили право на пенальти. Шотурма верный шанс не реализовал, не сумев пробить Путилова.

Соперник сборной Украины по матчу за бронзу определится во втором полуфинале между Испанией и Португалией.

Чемпионат Европы по футзалу, полуфинал

Украина — Россия — 2:3 (1:2)

Голы: Серый (16), Абакшин (35) — Соколов (2), Афанасьев (15), Ниязов (31).

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