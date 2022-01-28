Украина — Португалия: где и во сколько смотреть матч Евро-2022 по футзалу

28 января сборная Украины сыграет со сборной Португалии в рамках 3-го тура групповой стадии по футзалу. Встреча пройдет на площадке «МартинПлаза» в Гронингене. Игра начнётся 28 января в 21:30 по киевскому времени.

Матч Украина — Португалия покажет телеканал «UA:Перший».

Сборная Украины начала свой групповой этап с сенсационного поражения от Нидерландов. Во втором матче украинцы не оставили шансов национальной команде Сербии, обыграв своего соперника со счётом 6:1.

Сборная Португалии, в свою очередь, одержала две победы в двух матчах, обыграв Сербию и Нидерланды.

Для того, чтобы пробиться в раунд плей-офф сборной Украины нужна исключительно победа над португальцами.

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