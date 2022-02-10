Украина покинула число 25-ти лучших сборных мира в рейтинге ФИФА

Международная футбольная ассоциация (ФИФА) обновила рейтинг национальных сборных.

Напомним, что в январе официальные поединки проводились в Южной Америке, Азии и зоне КОНКАКАФ, где проходит отбор к ЧМ-2022. Также состоялся Кубок африканских наций.

Сборная Украины с показателем 1535,08 балла по итогам января заняла 27-е место. Наш «национал» опустился на две позиции по сравнению с декабрем.

Лидируют в рейтинге бельгийцы (1828,45 балла), также в первой тройке расположились сборные Бразилии (1823,42 балла) и Франции (1786,15 балла).

Сборная Шотландии, с которой Украина проведет 24 марта полуфинальный стыковой матч за путевку на ЧМ-2022, опустилась в рейтинге ФИФА с 38-го на 40-е место.

Ранее стало известно, что в случае поражения от Шотландии сборная Украины проведет 29 марта товарищеский матч.

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