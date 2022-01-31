Украина обыграла Казахстан и вышла в полуфинал Евро-2022 по футзалу

Сборная Украины в матче 1/4 финала чемпионата Европы по футзалу встречалась с командой Казахстана. Поединок завершился победой сине-желтых со счетом 5:3.

В полуфинале Украина сыграет с победителем матча Россия – Грузия, который состоится 1 февраля.

Чемпионат Европы-2022 по футзалу

1/4 финала

Казахстан - Украина - 3:5

Голы: Дуглас Жуниор, 34, Оразов, 38, 40 - Шотурма, 15 (пен), Корсун, 25, Зварич, 30, Разуванов, 39, Лебедь, 39.

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