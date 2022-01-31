Фрибет 3000 UAH
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Другие

Украина обыграла Казахстан и вышла в полуфинал Евро-2022 по футзалу

Павел Соловей
Павел Соловей
31.01.2022
22:40
Новость
Другие
Украина обыграла Казахстан и вышла в полуфинал Евро-2022 по футзалу

Сборная Украины в матче 1/4 финала чемпионата Европы по футзалу встречалась с командой Казахстана. Поединок завершился победой сине-желтых со счетом 5:3.

В полуфинале Украина сыграет с победителем матча Россия – Грузия, который состоится 1 февраля.

Чемпионат Европы-2022 по футзалу

1/4 финала

Казахстан - Украина - 3:5

Голы: Дуглас Жуниор, 34, Оразов, 38, 40 - Шотурма, 15 (пен), Корсун, 25, Зварич, 30, Разуванов, 39, Лебедь, 39.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Тренер сборной Украины по футзалу поблагодарил сербов
Тренер сборной Украины по футзалу поблагодарил сербов
Женская сборная Украины по футзалу узнала соперника по полуфиналу чемпионата Европы
Женская сборная Украины по футзалу узнала соперника по полуфиналу чемпионата Европы
Россия стала возможным соперником сборной Украины по полуфиналу чемпионата Европы по футзалу
Россия стала возможным соперником сборной Украины по полуфиналу чемпионата Европы по футзалу

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

79
3000 UAH Получи бонус
Начать играть
Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи