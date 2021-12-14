Украина квалифицировалась на Олимпийские игры-2022 по фигурному катанию

ISU официально подтвердил, что Украина квалифицировалась на Олимпийские игры-2022 в Пекине в командный турнир по фигурному катанию.
У Украины есть по одной олимпийской лицензии в танцах на льду, а также мужском и женском одиночном катании, национальная команда получила право дозаявить спортивную пару, исключительно для участия в командном турнире.
Кроме Украины в олимпийском команднике также примут участие сборные России (во время Олимпиады – ОКР), США, Канады, Японии, Китая, Италии, Германии, Грузии и Чехии.
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 февраля по 20 февраля 2022 года.
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