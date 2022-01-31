Украина - Казахстан: где смотреть трансляцию матча

В понедельник, 31 января, сборная Украины по футзалу проведет матч 1/4 финала чемпионата Европы, который проходит с 19 января по 6 февраля в Нидерландах.

Соперником подопечных Александра Косенко станет в Амстердаме четвертая команда рейтинга УЕФА Казахстан, выигравший группу В.

Специалисты БК «Фан Спорт» фаворитом матча считают сборную Казахстана. Чистая победа казахстанцев оценивается букмекером индексом 1,63, а виктория украинцев «стоит» 3,84.

Насчёт тотала специалисты БК Vbet продемонстрировали такую позицию. Коэффициент на тотал меньше 5,5 у данного букмекера оценивается индексом 1,61, а тотал больше 5,5 коэффициентом 2,20.

В прямой трансляции встречу Казахстан — Украина покажет в 21:00 телеканал «Суспільне. Спорт».

Отметим, что сборная Украины шестой раз подряд пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы по футзалу.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Сборная Украины проиграла Португалии, но вышла в четвертьфинал Евро-2022 по футзалу

Женская сборная Украины по футзалу узнала соперника по полуфиналу чемпионата Европы

Россия стала возможным соперником сборной Украины по полуфиналу чемпионата Европы по футзалу

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.