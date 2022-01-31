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Украина — Казахстан: Евро-2022 по футзалу
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Украина - Казахстан: где смотреть трансляцию матча

Павел Соловей
Павел Соловей
31.01.2022
12:29
Новость
Другие

В понедельник, 31 января, сборная Украины по футзалу проведет матч 1/4 финала чемпионата Европы, который проходит с 19 января по 6 февраля в Нидерландах.

Соперником подопечных Александра Косенко станет в Амстердаме четвертая команда рейтинга УЕФА Казахстан, выигравший группу В.

Специалисты БК «Фан Спорт» фаворитом матча считают сборную Казахстана. Чистая победа казахстанцев оценивается букмекером индексом 1,63, а виктория украинцев «стоит» 3,84.

Насчёт тотала специалисты БК Vbet продемонстрировали такую позицию. Коэффициент на тотал меньше 5,5 у данного букмекера оценивается индексом 1,61, а тотал больше 5,5 коэффициентом 2,20.

В прямой трансляции встречу Казахстан — Украина покажет в 21:00 телеканал «Суспільне. Спорт».

Отметим, что сборная Украины шестой раз подряд пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы по футзалу.

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