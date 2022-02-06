Украина досрочно завершила командный турнир по фигурному катанию Олимпиады-2022

На Зимней Олимпиаде в Пекине проходит командный турнир по фигурному катанию. Украина досрочно завершила турнир на последней, 10-й позиции.

В женском одиночном катании нашу команду представляла Анастасия Шаботова, она показала 7-й результат.

Спортивная пара София Голиченко и Артем Даренский показали 9-й результат в короткой программе. Максим Никитин и Александра Назарова заняли 9-е место в ритм танце.

В мужском одиночном катании Украина не была представлена, потому что Иван Шмуратко сдал положительный тест на ковид. После соревнований украинец получил отрицательный тест и сможет выступить в индивидуальных соревнованиях.

На счету Украины 8 баллов и 10-й результат в командном турнире. Идентичное количество баллов заработала Германия, однако по сумме двух лучших видов она опередила Украину и в турнирной таблице оказались выше.

Топ-5 сборных продолжают борьбу в произвольной программе.

Фигурное катание. Командный турнир

Положение после 5 видов из 8

1. ОКР – 45 очков

2. США – 42

3. Япония – 39

4. Канада – 30

5. Китай – 29

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