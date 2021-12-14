Украина будет в первой корзине Лиги В при жеребьевке Лиги наций

В четверг, 16 декабря, в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка Лиги наций-2022/23. В нынешнем розыгрыше турнира сборная Украины будет выступать в Лиге В.

Команда Александра Петракова вместе с Боснией и Герцеговиной, Швецией и Исландией попала в первую корзину посева.

Вторую корзину составили Финляндия, Норвегия, Шотландия и Россия. Третью – Израиль, Румыния, Сербия и Ирландия. Четвертую – Словения, Черногория, Албания и Армения.

Согласно регламенту турнира соперники проведут друг с другом по два матча дома и на выезде. Победители групп поднимутся в элитный дивизион, а команды, занявшие в своих квартетах последние места, опустятся в Лигу С.

Начало жеребьевки – в 19:00.

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