УХЛ: волевая победа «Сокола», «Белый Барс» минимально уступил «Краматорску»

Состоялись очередные матчи в рамках Украинской хоккейной лиги.

«Краматорск» не стал громить главного аутсайдера чемпионата «Белый Барс». В дебюте третьего периода благодаря дублю Столяренко, а также шайбам Калиничева и Сергиенко команда из Донецкой области повела со счетом 4:1. Хозяева расслабились и позволили «Белому Барсу» сократить разрыв до минимума. За гостей забили Попережай, Грицюк и Брага.

«Рулав Одд» был близок к сенсации в матче с лидирующим «Соколом». После двух периодов новичок лиги вел со счетом 3:1 благодаря шайбам Пугачева, Баскова и Сергеева, гости ответили только голом Елисеенко. Однако в третьей 20-минутке «Сокол» оправдал свой статус. Шайбы Кузьменко, Павленко и Алексеева вывели вперед киевлян, а Михнов точным броском в пустые ворота закрепил победу гостей.

Ранее ФХУ засчитала «Донбассу» техническое поражение в матче с херсонским «Днепром».

УХЛ

«Краматорск» — «Белый Барс» — 4:3 (2:0, 1:1, 1:2)

«Рулав Одд» — «Сокол» — 3:5 (2:1, 1:0, 0:4)

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