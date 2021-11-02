УХЛ. «Сокол» обыграл «Белый Барс»

Сегодня, 2 ноября, в рамках 14-го тура Украинской хоккейной лиги «Сокол» встретился с «Белым Барсом». Матч завершился победой киевской команды со счетом 5:2.

«Сокол» набрал 26 очков и продолжает занимать первое место. В следующем туре киевская команда сыграет с «Донбассом».

Регулярный сезон УХЛ

«Сокол» - «Белый Барс» - 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

Шайбы: 08:59 Рубан - 1:0, 11:25 Попережай - 1:1, 24:51 Рубан - 2:1, 28:00 Смирнов - 3:1, 39:46 Брага - 3:2, 53:41 Кузьменко - 4:2, 56:30 Хайруллов - 5:2

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