УХЛ. «Сокол» добыл 12-ю победу подряд

«Сокол» на выезде уверенно обыграл «Кременчуг» в матче регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги. Поединок завершился со счетом 5:2.

Эта победа стала 12-й кряду для «Сокола» в рамках УХЛ. Единственное поражение киевляне потерпели в первом туре в матче с «Донбассом».

УХЛ. Регулярный чемпионат

«Кременчуг – «Сокол» 2:5 (0:1, 0:3, 2:1)

Шайбы: 14:10 Давыдов - 0:1, 26:10 Рубан - 0:2, 26:52 Павленко - 0:3, 39:36 Михнов - 0:4, 48:50 Сеник - 1:4, 56:36 Гриценко - 2:4, 59:19 Кузьменко - 2:5.

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