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УХЛ: Разгром от «Донбасса» и победа «Сокола» в овертайме

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
07.11.2021
18:23
Новость
Хоккей

7 ноября 2021 состоялись матчи Украинской хоккейной лиги.

«Донбасс» уверенно выиграл у «Белого Барса» со счетом 5:1, а «Сокол», уступая по ходу встречи, победил в овертайме в поединке с «Мариуполем» (4:3).

УХЛ

«Донбасс» - «Белый Барс» - 5:1

«Мариуполь» - «Сокол» - 3:4 (ОТ)

Также украинец Захареев стал чемпионом мира, победив в финале боксера из России.

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