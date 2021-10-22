УХЛ: крупная победа «Донбасса» над «Краматорском», «Рулав Одд» в овертайме дожал «Мариуполь»

Состоялись очередные матчи в рамках Украинской хоккейной лиги.



«Донбасс» уже в первом периоде оформил комфортный перевес над «Краматорском», забросив три безответные шайбы. Далее действующий чемпион немного сбавил обороты, забив еще три гола за два периода. Дубли у «Донбасса» сделали Даниленко и Сигарев, по шайбе записали на свой счет Пересунько и Бирюков. Дончане в данный момент отстают на пять очков от «Сокола», имея матч в запасе.

А вот шедший на втором месте «Мариуполь» неожиданно уступил в гостях занимавшему предпоследнюю строчку «Рулаву Одду» в гостях.

Ранее «Сокол» стартовал с поражения в Континентальном кубке.



УХЛ

«Краматорск» — «Донбасс» — 0:6 (0:3, 0:2, 0:1)

«Рулав Одд» — «Мариуполь» — 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

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