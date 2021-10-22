Фрибет 3000 UAH
Ворскла — Шахтёр
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Хоккей

УХЛ: крупная победа «Донбасса» над «Краматорском», «Рулав Одд» в овертайме дожал «Мариуполь»

Игорь Яслик
Игорь Яслик
22.10.2021
22:53
Новость
Хоккей

Состоялись очередные матчи в рамках Украинской хоккейной лиги.

«Донбасс» уже в первом периоде оформил комфортный перевес над «Краматорском», забросив три безответные шайбы. Далее действующий чемпион немного сбавил обороты, забив еще три гола за два периода. Дубли у «Донбасса» сделали Даниленко и Сигарев, по шайбе записали на свой счет Пересунько и Бирюков. Дончане в данный момент отстают на пять очков от «Сокола», имея матч в запасе.

А вот шедший на втором месте «Мариуполь» неожиданно уступил в гостях занимавшему предпоследнюю строчку «Рулаву Одду» в гостях.

Ранее «Сокол» стартовал с поражения в Континентальном кубке.

УХЛ

«Краматорск» — «Донбасс» — 0:6 (0:3, 0:2, 0:1)

«Рулав Одд» — «Мариуполь» — 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Как Лига Европы: пять фактов, которые нужно знать о старте «Сокола» в Континентальном кубке
Как Лига Европы: пять фактов, которые нужно знать о старте «Сокола» в Континентальном кубке
Стал известен состав сборной Украины на чемпионат мира по боксу
Стал известен состав сборной Украины на чемпионат мира по боксу
Верховная Рада поддержала идею чествовать Усика государственной наградой
Верховная Рада поддержала идею чествовать Усика государственной наградой

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи