УХЛ. «Кременчуг» на выезде обыграл «Сокол», «Рулав Одд» в овертайме победил «Днепр»

02.12.2021
22:38
Новость
Хоккей
Возобновился сезон УХЛ после ухода четырех команд – «Донбасса», «Мариуполя», «Краматорска» и «Белого Барса». Чемпионат возобновился двумя матчами.
В первой встрече «Сокол» проиграл «Кременчугу» со счетом 2:3.
В другом матче «Рулав Одд» в овертайме обыграл «Днепр» со счетом 4:3.
УХЛ
«Сокол» - «Кременчук» - 2:3 (0:3, 2:0, 0:0)
«Рулав Одд» - «Днепр» - 4:3 ОТ (1:1, 2:2, 0:0, 1:0)
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