УХЛ: «Кременчуг» едва не упустил победу над «Рулав Оддом», «Краматорск» обыграл в гостях «Днепр»

Состоялись очередные матчи в рамках Украинской хоккейной лиги.

«Краматорск» на чужом льду переиграл херсонский «Днепр». Четвертую подряд победу команде из Донецкой области принесли шайбы Жвачкина и Середницкого. «Краматорск» с 21-м очком поднялся на четвертое место, «Днепр» идет седьмым с девятью пунктами.

«Кременчуг» сохранил третью строчку. У команды из Полтавской области стало 21 очко. Но «Кременчуг» едва не доигрался, ведь он вел 4:1 и позволил аутсайдерам из «Рулав Одда» (шестое место, 13 очков) сократить разрыв в счете до минимума.

Ранее в матче лидеров «Донбасс» в зрелищном стиле победил «Сокол» (6:4).

УХЛ

«Днепр» (Херсон) — «Краматорск» — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

«Кременчуг» — «Рулав Одд» — 4:3 (2:0, 0:1, 2:2)

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