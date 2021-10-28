УХЛ: «Краматорск» и «Сокол» уверенно выиграли свои матчи

Состоялись очередные поединки в рамках Украинской хоккейной лиги.

«Краматорск» на своем льду не оставил шансов главному аутсайдеру дивизиона «Белому Барсу». Команда из Донецкой области уже в первом периоде создала себе перевес в три шайбы и в итоге шесть раз поразила ворота соперника. «Краматорск» идет на пятом месте с 15-ю очками. «Белый Барс» за 14 матчей набрал только один пункт.

«Сокол» продлил свою победную серию до 11-ти встреч и укрепил лидерство, переиграв на выезде херсонский «Днепр». Героем матча в составе киевлян стал Антон Рубан, набравший три (2+1) очка.

Напомним, что «Сокол» на прошлой неделе выступил во втором раунде Континентального кубка.

УХЛ

«Краматорск» — «Белый Барс» — 6:2 (3:0, 2:2, 1:0)

«Днепр» (Херсон) — «Сокол» — 1:5 (0:2, 1:0, 0:3)

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Полузащитник «Александрии»: хотелось бы сразиться в четвертьфинале с «Ворсклой»

«Днепр-1» в паузе чемпионата планирует провести вакцинацию

Бывший игрок «Шахтера» Бутко: зимой буду искать новую команду

Украинский «Ураган» стартовал с победы в футзальной Лиге чемпионов

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.