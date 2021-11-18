УХЛ: «Донбассу» пригрозили снятием с чемпионата

Всё сильнее разгорается скандал в украинском хоккее.
Официальный сайт ФХУ сообщил, что «Донбассу» засчитано техническое поражение в матче с херсонским «Днепром», который состоялся 17 ноября.
Такое решение принято в связи с тем, что донецкий клуб нарушил регламент. ФХУ напоминает, что 16 ноября были дисквалифицированы шесть игроков «Донбасса»: защитники Филипп Пангелов-Юлдашев и Виталий Андрейкив, а также нападающие Никита Буценко, Александр Пересунько, Илья Коренчук и Виктор Захаров. Они покинули расположение сборной Украины накануне товарищеского турнире в Венгрии по требованию президента клуба Бориса Колесникова. Все шестеро сыграли вчера против «Днепра».
В случае повторного нарушения регламента клуб-участник УХЛ снимают с соревнований.
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