УХЛ: «Донбасс» разгромил «Белый Барс», «Рулав Одд» уступил в овертайме «Краматорску»

Сегодня состоялись два поединка Украинской хоккейной лиги.

Чемпион страны «Донбасс» спокойно обыграл главного аутсайдера турнира «Белый Барс». Донецкая команда забросила пять безответных шайб. Их записали на свой счет Морозов, Коренчук, Лялька, Садовиков и Разумов. Это шестая подряд победа «Донбасса», который отстает на одно очко от лидирующего «Сокола», проведя на одну игру больше.

В другом матче дня «Рулав Одд» дважды выходил вперед, но в итоге уступил в овертайме «Краматорску».

Ранее «Сокол» одержал двенадцатую подряд победу в УХЛ.

УХЛ

«Белый Барс» — «Донбасс» — 0:5 (0:2, 0:0, 0:3)

«Рулав Одд» — «Краматорск» — 2:3 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 0:1)



